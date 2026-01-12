Как прошел «Золотой глобус 2026»: триумф Шаламе, шутки над ДиКаприо, кто победил

В Лос-Анджелесе состоялось вручение статуэток престижной премии «Золотой глобус». 83-я ежегодная церемония с голливудским шиком и звездным блеском открыла сезон кинонаград 2026 года.
Ведущей торжественного мероприятия стала Ники Глейзер. На сцену также выходили, объявляя победителей в разных номинациях, Джордж Клуни, Джулия Робертс, Маколей Калкин, Мелисса МакКарти, Памела Андерсон и многие другие звезды.
Какие фильмы и сериалы получили «Золотой глобус» в 2026 году
Триумфатором вечера стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой»: у ленты девять номинаций и четыре победы. Фильм признали лучшим в категории «мюзикл или комедия», а сам Андерсон получил призы за режиссуру и сценарий.
В телевизионных номинациях лауреатами премии стали: захватывающий сериал про будни медиков «Больница Питт», нашумевший британский мини-сериал «Переходный возраст» и комедия про изнанку Голливуда «Киностудия». В номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня» победили «Кей-поп-охотницы на демонов».
Шаламе превзошел ДиКаприо: актерские награды
Неожиданностью для многих стало то, что 51-летний Леонардо ДиКаприо — один из главных претендентов на победу в актерской номинации — уступил статуэтку 30-летнему Тимоти Шаламе.
Получая приз за роль выдающегося теннисиста в картине «Марти Великолепный», Тимоти поблагодарил родителей и возлюбленную Кайли Дженнер, которая присутствовала в зале. «Я вас люблю», — искренне сказал актер со сцены.
Вагнера Моура наградили как лучшего актера за роль в детективном триллере «Секретный агент». Джесси Бакли, сыгравшая в «Гамнете» трагическую роль матери, потерявшей ребенка, получила статуэтку за лучшее актерское исполнение в драме.
Лучшей актрисой комедии назвали Роуз Бирн, тоже сыгравшую мать на грани нервного срыва в драмеди «Я бы тебя пнула, если бы могла». В сериальных номинациях призов удостоились Ноа Уайли, Рэй Сихорн, Джин Смарт, Стивен Грэм, Оуэн Купер, Сет Роген и другие.
Леонардо ДиКаприо: проиграл, но не сломлен
Во время церемонии Леонардо ДиКаприо пришлось несладко. Мало того что именитому актеру пришлось уступить статуэтку более молодому Тимоти Шаламе, так ведущая забросала его остротами о возрасте его возлюбленной.
«Какая же у тебя карьера! Ты работал со всеми великими режиссерами, выиграл три “Золотых глобуса”, “Оскар”. Но самое удивительное, что ты этого достиг еще до того, как твоей девушке исполнилось 30», — пошутила Ники Глейзер.
Впрочем, ДиКаприо не грустил, и на церемонии, куда он пришел с матерью Ирмелин Инденбиркен, демонстрировал живую мимику и полное самообладание – эмоции артиста во время рекламной паузы уже стали мемом.
Овации для Джулии Робертс
По красной дорожке прошло множество звезд в шикарных нарядах. Но главной звездой «Золотого глобуса» в 2026 году оказалась Джулия Робертс. Появление 58-летней актрисы на сцене сопровождалось долгими аплодисментами, а потом зал и вовсе встал. Робертс объявляла победителя в категории «Лучший мюзикл или комедия».
Сама актриса, тоже номинированная на «Золотой глобус» за роль в драме «После охоты», награды не получила, о чем даже шутливо напомнила во время своего выступления.
Речь Стеллана Скарсгарда
Глава знаменитой актерской династии Стеллан Скарсгард получил статуэтку за роль второго плана в трогательной семейной драме «Сентиментальная ценность». Награда оказалась единственной у фильма, номинированного в восьми категориях.
Выйдя на сцену, 74-летний актер заявил, что не будет тратить «следующие шесть минут на благодарность всем, кто указан в титрах», но сказал «спасибо» жене и детям. По его шутливому замечанию, именно они помогли ему понять, что такое «плохой отец». Также Скарсгард отметил, что «кино нужно смотреть в кинотеатрах».
Лучшие парные образы «Золотого глобуса»
Эффектные парные образы — одна из «изюминок» церемонии «Золотого глобуса» 2026 года. В тщательно продуманных и идеально сочетающихся нарядах появились Джордж и Амаль Клуни, Селена Гомес и Бенни Бланко, Эмили Блант и Джон Красински, Мила Кунис и Эштон Кутчер.
Трогательная дань памяти Робу Райнеру
В заключительный момент вечера ведущая Ники Глейзер надела бейсболку с символикой вымышленной рок-группы Spinal Tap из фильма Роба Райнера. На «Золотом глобусе» нет традиции вспоминать ушедших за год кинематографистов, но этот жест стал данью памяти трагически погибшему режиссеру и его супруге.
Полный список победителей «Золотого глобуса 2026» смотрите здесь.