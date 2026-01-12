Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Как прошел «Золотой глобус 2026»: триумф Шаламе, шутки над ДиКаприо, кто победил

Тимоти Шаламе, превзошедший Леонардо ДиКаприо, до мелочей продуманные парные образы звезд, овации для Джулии Робертс и речь Стеллана Скарсгарда — рассказываем про лучшие моменты премии «Золотой глобус 2026», открывшей сезон наград
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

В Лос-Анджелесе состоялось вручение статуэток престижной премии «Золотой глобус». 83-я ежегодная церемония с голливудским шиком и звездным блеском открыла сезон кинонаград 2026 года.

Ведущей торжественного мероприятия стала Ники Глейзер. На сцену также выходили, объявляя победителей в разных номинациях, Джордж Клуни, Джулия Робертс, Маколей Калкин, Мелисса МакКарти, Памела Андерсон и многие другие звезды.

Какие фильмы и сериалы получили «Золотой глобус» в 2026 году

Триумфатором вечера стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой»: у ленты девять номинаций и четыре победы. Фильм признали лучшим в категории «мюзикл или комедия», а сам Андерсон получил призы за режиссуру и сценарий. 

Команда фильма «Битва за битвой»
Команда фильма «Битва за битвой»Источник: Legion-Media.ru

Лучшим драматическим фильмом стала лента оскароносной Хлои Чжао «Гамнет». Картиной, лучше всего показавшей себя в прокате, стал музыкальный хоррор «Грешники», собравший более 100 млн долларов.

Команда фильма «Гамнет»
Команда фильма «Гамнет»Источник: Legion-Media.ru

В телевизионных номинациях лауреатами премии стали: захватывающий сериал про будни медиков «Больница Питт», нашумевший британский мини-сериал «Переходный возраст» и комедия про изнанку Голливуда «Киностудия». В номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня» победили «Кей-поп-охотницы на демонов».

Шаламе превзошел ДиКаприо: актерские награды 

Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Неожиданностью для многих стало то, что 51-летний Леонардо ДиКаприо — один из главных претендентов на победу в актерской номинации — уступил статуэтку 30-летнему Тимоти Шаламе.

Получая приз за роль выдающегося теннисиста в картине «Марти Великолепный», Тимоти поблагодарил родителей и возлюбленную Кайли Дженнер, которая присутствовала в зале. «Я вас люблю», — искренне сказал актер со сцены.

Вагнера Моура наградили как лучшего актера за роль в детективном триллере «Секретный агент». Джесси Бакли, сыгравшая в «Гамнете» трагическую роль матери, потерявшей ребенка, получила статуэтку за лучшее актерское исполнение в драме. 

Джесси Бакли
Джесси БаклиИсточник: Legion-Media.ru

Лучшей актрисой комедии назвали Роуз Бирн, тоже сыгравшую мать на грани нервного срыва в драмеди «Я бы тебя пнула, если бы могла». В сериальных номинациях призов удостоились Ноа Уайли, Рэй Сихорн, Джин Смарт, Стивен Грэм, Оуэн Купер, Сет Роген и другие.

Леонардо ДиКаприо: проиграл, но не сломлен

Во время церемонии Леонардо ДиКаприо пришлось несладко. Мало того что именитому актеру пришлось уступить статуэтку более молодому Тимоти Шаламе, так ведущая забросала его остротами о возрасте его возлюбленной.

«Какая же у тебя карьера! Ты работал со всеми великими режиссерами, выиграл три “Золотых глобуса”, “Оскар”. Но самое удивительное, что ты этого достиг еще до того, как твоей девушке исполнилось 30», — пошутила Ники Глейзер.

Впрочем, ДиКаприо не грустил, и на церемонии, куда он пришел с матерью Ирмелин Инденбиркен, демонстрировал живую мимику и полное самообладание – эмоции артиста во время рекламной паузы уже стали мемом.

Овации для Джулии Робертс

По красной дорожке прошло множество звезд в шикарных нарядах. Но главной звездой «Золотого глобуса» в 2026 году оказалась Джулия Робертс. Появление 58-летней актрисы на сцене сопровождалось долгими аплодисментами, а потом зал и вовсе встал. Робертс объявляла победителя в категории «Лучший мюзикл или комедия».

Джулия Робертс
Джулия РобертсИсточник: Legion-Media.ru

Сама актриса, тоже номинированная на «Золотой глобус» за роль в драме «После охоты», награды не получила, о чем даже шутливо напомнила во время своего выступления.

Речь Стеллана Скарсгарда

Глава знаменитой актерской династии Стеллан Скарсгард получил статуэтку за роль второго плана в трогательной семейной драме «Сентиментальная ценность». Награда оказалась единственной у фильма, номинированного в восьми категориях.

Стеллан Скарсгард с женой Меган Эверетт
Стеллан Скарсгард с женой Меган ЭвереттИсточник: Legion-Media.ru

Выйдя на сцену, 74-летний актер заявил, что не будет тратить «следующие шесть минут на благодарность всем, кто указан в титрах», но сказал «спасибо» жене и детям. По его шутливому замечанию, именно они помогли ему понять, что такое «плохой отец». Также Скарсгард отметил, что «кино нужно смотреть в кинотеатрах».

Лучшие парные образы «Золотого глобуса»

Селена Гомес и Бенни Бланко
Селена Гомес и Бенни БланкоИсточник: Legion-Media.ru

Эффектные парные образы — одна из «изюминок» церемонии «Золотого глобуса» 2026 года. В тщательно продуманных и идеально сочетающихся нарядах появились Джордж и Амаль Клуни, Селена Гомес и Бенни Бланко, Эмили Блант и Джон Красински, Мила Кунис и Эштон Кутчер.

Амаль и Джордж Клуни
Амаль и Джордж КлуниИсточник: Legion-Media
Эмили Блант и Джон Красински
Эмили Блант и Джон КрасинскиИсточник: Legion-Media.ru
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Мила Кунис и Эштон КутчерИсточник: Legion-Media.ru

Трогательная дань памяти Робу Райнеру

В заключительный момент вечера ведущая Ники Глейзер надела бейсболку с символикой вымышленной рок-группы Spinal Tap из фильма Роба Райнера. На «Золотом глобусе» нет традиции вспоминать ушедших за год кинематографистов, но этот жест стал данью памяти трагически погибшему режиссеру и его супруге.

Ники Глейзер
Ники ГлейзерИсточник: Legion-Media.ru

Полный список победителей «Золотого глобуса 2026» смотрите здесь.