ДиКаприо высмеяли на «Золотом глобусе» за романы с девушками вдвое моложе него

Голливудского актера Леонардо ДиКаприо высмеяли за романы с моделями, которые вдвое моложе него. Об этом сообщает издание Independent.
Юмористка Никки Глазер во время церемонии вручения премии «Золотой глобус» обратилась к Леонардо ДиКаприо со сцены. Комедиантка высмеяла его за то, что он встречается только с моделями моложе 30 лет. Она намекнула на романы артиста с датской манекенщицей Ниной Агдал, которой на момент их отношений было 25 лет, и Камилой Морроне, встречавшейся с актером в 20 лет.
«Какая у вас была потрясающая карьера: бесчисленные культовые роли, вы работали со всеми великими режиссерами, вы выиграли три “Золотых глобуса”, “Оскар”, и самое впечатляющее, что вы смогли достичь всего этого до того, как вашей девушке исполнилось 30 лет», — пошутила Глазер.
Артист улыбнулся и опустил взгляд, а юмористка извинилась и назвала ее шутку «дешевой». Она сказала, что артист слишком закрытый, поэтому ей пришлось пошутить об известном факте о его личной жизни. Комедиантка напомнила, что самое подробное интервью, которое когда-либо давал артист, было в журнале Teen Beat в 1991 году.
«Ваша любимая еда по-прежнему паста, паста и еще раз паста?» — спросила она.
Актер ответил юмористке, показав большой палец.
Сейчас актер состоит в отношениях с 27-летней моделью Витторией Черетти. В декабре их подловили папарацци в Лос-Анджелесе. Влюбленные, которые обычно скрывают свои чувства от публики, целовались во время шопинга. Позже артиста и манекенщицу засняли на обеде в кафе Architecture Cafe.
Ранее комедия с Леонардо ДиКаприо «Битва за битвой» получила четыре «Золотых глобуса».