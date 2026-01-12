ДиКаприо высмеяли на «Золотом глобусе» за романы с девушками вдвое моложе него

Юмористка Никки Глазер во время церемонии вручения премии «Золотой глобус» обратилась к Леонардо ДиКаприо со сцены. Комедиантка высмеяла его за то, что он встречается только с моделями моложе 30 лет. Она намекнула на романы артиста с датской манекенщицей Ниной Агдал, которой на момент их отношений было 25 лет, и Камилой Морроне, встречавшейся с актером в 20 лет.