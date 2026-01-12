На красной дорожке звезда сериала «Уэнздей» появилась в готическом наряде от дизайнера Dilara Fındıkoğlu. 23-летняя Ортега надела черное платье с высоким воротником, объемными короткими рукавами, украшенными бахромой, и с экстремальными разрезами по бокам и на спине. Наряд был расшит стразами и пайетками.