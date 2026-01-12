Ричмонд
Звезда «Уэнздей» вышла в свет в готическом наряде с экстремальными вырезами

Дженна Ортега блистала на премии «Золотой глобус 2026»

Дженна Ортега минувшей ночью, 11 января 2026 года, посетила 83-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус». Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе в отеле The Beverly Hilton.

Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Legion-Media

На красной дорожке звезда сериала «Уэнздей» появилась в готическом наряде от дизайнера Dilara Fındıkoğlu. 23-летняя Ортега надела черное платье с высоким воротником, объемными короткими рукавами, украшенными бахромой, и с экстремальными разрезами по бокам и на спине. Наряд был расшит стразами и пайетками.

Стилист Энрике Мелендес собрал волосы актрисы в низкий пучок и уложил челку по бокам. Также он сделал ей макияж в готическом стиле, подчеркнув глаза и губы.

Ортега была номинирована в категории «Лучшая женская роль в телесериале — мюзикле или комедии» за главную роль в проекте Netflix «Уэнздей». Однако актриса уступила победу Джин Смарт, сыгравшей в сериале «Хитрости».