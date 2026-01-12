Николь Кидман опубликовала в личном блоге фото со своей младшей сестрой Антонией. Снимок был сделан во время рождественских каникул актрисы в родной Австралии.
На кадре 58-летняя Кидман была одета в нежно-зеленое кружевное платье, она отказалась от парика и позировала со своими натуральными волнистыми волосами. Актриса обнимала 55-летнюю Антонию, которая выбрала оранжевую майку и красный кардиган. Сестры сидели в кресле, расположенном на террасе дома.
Напомним, Антония Кидман на три года младше своей известной сестры. Она живет в Австралии и работает на местном телевидении. У нее шестеро детей от двух браков.
Ранее Николь Кидман раскрыла причину развода с Китом Урбаном после слухов об изменах.