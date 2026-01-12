Ричмонд
Николь Кидман показала редкое фото с младшей сестрой

Актриса снялась с австралийской телеведущей Антонией Кидман

Николь Кидман опубликовала в личном блоге фото со своей младшей сестрой Антонией. Снимок был сделан во время рождественских каникул актрисы в родной Австралии.

Николь Кидман с сестрой Антонией, фото: соцсети
Николь Кидман с сестрой Антонией, фото: соцсети

На кадре 58-летняя Кидман была одета в нежно-зеленое кружевное платье, она отказалась от парика и позировала со своими натуральными волнистыми волосами. Актриса обнимала 55-летнюю Антонию, которая выбрала оранжевую майку и красный кардиган. Сестры сидели в кресле, расположенном на террасе дома.

Напомним, Антония Кидман на три года младше своей известной сестры. Она живет в Австралии и работает на местном телевидении. У нее шестеро детей от двух браков.

Ранее Николь Кидман раскрыла причину развода с Китом Урбаном после слухов об изменах.