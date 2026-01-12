Агата Муцениеце устроила праздник в честь 13-летия сына от Прилучного

Актриса Агата Муцениеце устроила праздник в честь дня рождения сына от коллеги Павла Прилучного. Тимофею исполнилось 13 лет. Звезда пригласила друзей именинника и поделилась кадрами с торжества в соцсети. Она показала, как первенец задувал свечи на торте, который оформили по мотивам фантастического сериала «Очень странные дела».
У знаменитости двое детей от Прилучного: помимо Тимофея, они воспитывают девятилетнюю дочь Мию. Артисты развелись в 2020 году, однако продолжают бороться за опеку над сыном и дочерью в суде. Конфликт между экс-супругами разгорелся после того, как их первенец переехал к отцу в 2024 году.
Артистка обвинила бывшего супруга в том, что он препятствует ее общению с мальчиком. В июле 2025 года Головинский районный суд Москвы постановил, что Тимофей будет жить с матерью. Адвокат звезды назвала такое решение «победой над клеветой, манипуляциями, угрозами и провокациями». Сейчас актриса проводит время с первенцем, о чем периодически рассказывает подписчикам.
Звезда в начале декабря стала многодетной матерью. Она родила дочь от музыканта Петра Дранги. О романе пары стало известно в конце 2024 года, а 25 августа 2025 года влюбленные сыграли свадьбу.
Ранее Агата Муцениеце вышла в свет с мужем через три недели после родов.