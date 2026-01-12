Агата Муцениеце устроила праздник в честь 13-летия сына от Прилучного

Артистка обвинила бывшего супруга в том, что он препятствует ее общению с мальчиком. В июле 2025 года Головинский районный суд Москвы постановил, что Тимофей будет жить с матерью. Адвокат звезды назвала такое решение «победой над клеветой, манипуляциями, угрозами и провокациями». Сейчас актриса проводит время с первенцем, о чем периодически рассказывает подписчикам.