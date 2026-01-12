Ричмонд
16-летний актер «Переходного возраста» обошел взрослых коллег и взял «Золотой глобус»

Оуэн Купер стал лучшим актером второго плана в мини-сериале
Оуэн Купер
Оуэн КуперИсточник: Legion-Media.ru

16-летний Оуэн Купер, известный по сериалу «Переходный возраст», получил свой первый «Золотой глобус», обойдя взрослых и опытных конкурентов в номинации «Лучший актер второго плана в мини-сериале». 83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в ночь на 12 января 2026 года в Лос-Анджелесе.

Оуэн Уилсон обошел Билли Крудапа, номинированного за роль в «Утреннем шоу», Уолтера Гоггинса и Джейсона Айзекса («Белый лотос»), Трэмелла Тиллмана («Разделение») и коллегу по сериалу «Переходный возраст» Эшли Уолтерса.

Всего сериал «Переходный возраст» взял четыре награды в номинациях «Лучший мини-сериал», «Лучший актер в мини-сериале» (Стивен Грэм), «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале» (Эрин Доэрти) и «Лучший актер второго плана в мини-сериале».

В сентябре 2025 года Оуэн Купер установил рекорд на «Эмми», став самым молодым победителем в истории данной премии. Однако на «Золотом глобусе» он не стал самым юным лауреатом, поскольку им до сих пор остается Рики Шродер, получивший награду в номинации «Лучшая новая звезда года в кино — мужчина» (ныне несуществующая категория) за свою дебютную роль в фильме «Чемпион» 1979 года в девятилетнем возрасте.