В сентябре 2025 года Оуэн Купер установил рекорд на «Эмми», став самым молодым победителем в истории данной премии. Однако на «Золотом глобусе» он не стал самым юным лауреатом, поскольку им до сих пор остается Рики Шродер, получивший награду в номинации «Лучшая новая звезда года в кино — мужчина» (ныне несуществующая категория) за свою дебютную роль в фильме «Чемпион» 1979 года в девятилетнем возрасте.