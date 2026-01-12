Лопес в «голом», Робертс с декольте: звезды на красной дорожке «Золотого глобуса 2026»

В ночь на 12 января в Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Ведущей вечера стала комикесса Ники Глейзер. На статуэтку претендовали актеры разных поколений — от Тимоти Шаламе до Джулии Робертс, а на красной дорожке доминировал старый добрый голливудский гламур.
Аманда Сайфред, Эль Фаннинг, Робин Райт, Кейт Хадсон, Селена Гомес поразили элегантными классическими образами, а Дженнифер Лопес и Дженнифер Лоуренс – смелыми полупрозрачными платьями с вышивкой.
Джулия Робертс выглядела по-королевски в черном бархатном платье, Ариана Гранде обратилась к винтажной романтике, а Памела Андерсон (как всегда с минимальным макияжем) выбрала неожиданный наряд: белую блузу и юбку.
Эмма Стоун появилась на церемонии в нежном наряде из топа и макси-юбки, Дженна Ортега удивила одновременно открытостью и закрытостью своего платья с бахромой, а Джон Красински в черном и Эмили Блант в белом красиво эффектно контрастировали друг с другом на красной дорожке.
Триумфатором 83-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» стала картина «Битва за битвой». Постановщик фильма Пол Томас Андерсон получил также призы за режиссуру и сценарий. Полный список наград «Золотого глобуса 2026» находится здесь.