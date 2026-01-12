Ричмонд
Джулия Робертс

Лопес в «голом», Робертс с декольте: звезды на красной дорожке «Золотого глобуса 2026»

Самые роскошные звездные образы на церемонии вручения премии «Золотой глобус» 2026 года — в фоторепортаже Кино Mail

В ночь на 12 января в Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Ведущей вечера стала комикесса Ники Глейзер. На статуэтку претендовали актеры разных поколений — от Тимоти Шаламе до Джулии Робертс, а на красной дорожке доминировал старый добрый голливудский гламур.

Дженнифер Лоуренс
Дженнифер ЛоуренсИсточник: Legion-Media.ru
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru
Аманда Сайфред
Аманда СайфредИсточник: Reuters
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru
Эль Фаннинг
Эль ФаннингИсточник: Legion-Media
Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Reuters

Аманда Сайфред, Эль Фаннинг, Робин Райт, Кейт Хадсон, Селена Гомес поразили элегантными классическими образами, а Дженнифер Лопес и Дженнифер Лоуренс – смелыми полупрозрачными платьями с вышивкой. 

Джулия Робертс выглядела по-королевски в черном бархатном платье, Ариана Гранде обратилась к винтажной романтике, а Памела Андерсон (как всегда с минимальным макияжем) выбрала неожиданный наряд: белую блузу и юбку.

Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media
Джулия Робертс
Джулия РобертсИсточник: Legion-Media.ru
Робин Райт
Робин РайтИсточник: Legion-Media.ru
Ариана Гранде
Ариана ГрандеИсточник: Legion-Media.ru
Памела Андерсон
Памела АндерсонИсточник: Legion-Media.ru
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru
Амаль и Джордж Клуни
Амаль и Джордж КлуниИсточник: Legion-Media

Эмма Стоун появилась на церемонии в нежном наряде из топа и макси-юбки, Дженна Ортега удивила одновременно открытостью и закрытостью своего платья с бахромой, а Джон Красински в черном и Эмили Блант в белом красиво эффектно контрастировали друг с другом на красной дорожке.

Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media
Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Legion-Media
Джон Красински и Эмили Блант
Джон Красински и Эмили БлантИсточник: Legion-Media.ru

Триумфатором 83-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» стала картина «Битва за битвой». Постановщик фильма Пол Томас Андерсон получил также призы за режиссуру и сценарий. Полный список наград «Золотого глобуса 2026» находится здесь.