Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лопес появилась на «Золотом глобусе» в полупрозрачном наряде

Актриса стала одной из ведущих церемонии награждения

Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку «Золотого глобуса», церемония награждения которого состоялась в ночь на 12 января в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

56-летняя актриса и певица выбрала смелое полупрозрачное винтажное платье от Жан-Луи Шеррера, украшенное коричневой парчой. Свой образ она дополнила украшениями от индийского дизайнера Сабьясачи.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

Перед церемонией награждения Лопес посетила вечеринку Vanity Fair и Amazon MGK Studios в Bar Marmont в Лос-Анджелесе, которая была посвящена предстоящему «Золотому глобусу». Актриса выбрала для мероприятия прозрачное бордовое платье-бюстье, расшитое бисером. Сверху Лопес накинула меховую куртку в тон платью.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в ночь на 12 января 2026 года в Лос-Анджелесе. 