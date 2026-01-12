Перед церемонией награждения Лопес посетила вечеринку Vanity Fair и Amazon MGK Studios в Bar Marmont в Лос-Анджелесе, которая была посвящена предстоящему «Золотому глобусу». Актриса выбрала для мероприятия прозрачное бордовое платье-бюстье, расшитое бисером. Сверху Лопес накинула меховую куртку в тон платью.