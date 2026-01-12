Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку «Золотого глобуса», церемония награждения которого состоялась в ночь на 12 января в Лос-Анджелесе.
56-летняя актриса и певица выбрала смелое полупрозрачное винтажное платье от Жан-Луи Шеррера, украшенное коричневой парчой. Свой образ она дополнила украшениями от индийского дизайнера Сабьясачи.
Перед церемонией награждения Лопес посетила вечеринку Vanity Fair и Amazon MGK Studios в Bar Marmont в Лос-Анджелесе, которая была посвящена предстоящему «Золотому глобусу». Актриса выбрала для мероприятия прозрачное бордовое платье-бюстье, расшитое бисером. Сверху Лопес накинула меховую куртку в тон платью.
83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в ночь на 12 января 2026 года в Лос-Анджелесе.