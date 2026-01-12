Рэй Сихорн, сыгравшая Кэрол в нашумевшем сериале «Одна из многих», получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале».
Для 53-летней актрисы это первая номинация и первая победа на «Золотом глобусе». Ранее Рэй запомнилась зрителям ролью частного адвоката Ким Векслер в сериале «Лучше звоните Солу».
Сихорн поблагодарила каждую из своих коллег-номинанток, а также создателя сериала «Одна из многих» Винса Гиллигана, коллег, друзей и семью.
«Я очень благодарна за то, что могу зарабатывать этим на жизнь», — призналась актриса.
Конкурентками Рэй Сихорн были Кэти Бейтс («Мэтлок»), Бритт Лоуэр («Разделение»), Хелен Миррен («Гангстерленд»), Белла Рэмси («Одни из нас») и Кери Рассел («Дипломатка»).
83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 12 января.