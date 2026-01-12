Ричмонд
«Гамнет» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм

За победу в этой номинации также боролись «Франкенштейн», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Простая случайность»

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Кинокартина «Гамнет» (Hamnet, 2025) Хлои Чжао о молодом Уильяме Шекспире удостоилась премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Трансляцию церемонии в воскресенье вел телеканал CBS.

За победу в этой номинации также боролся проект Netflix «Франкенштейн» (Frankenstein, 2025), триллер «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025), «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025) Йоакима Триера, «Грешники» (Sinners, 2025) и «Простая случайность» режиссера Джафара Панахи.

Сразу трех статуэток «Золотого глобуса» удостоилась «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) Пола Томаса Андерсона — как лучший фильм в жанре комедии или мюзикла, а также за лучшую режиссуру и сценарий. «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025) удостоился награды как лучший международный фильм. «Золотой глобус» как лучший драматический сериал получил проект «Питт» (The Pitt, 2025), а лучшим мини-сериалом был признан «Переходный возраст» (Adolescence, 2025).

Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 83-я церемония вручения премии прошла 11 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).