«Гамнет» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм

За победу в этой номинации также боролся проект Netflix «Франкенштейн» (Frankenstein, 2025), триллер «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025), «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025) Йоакима Триера, «Грешники» (Sinners, 2025) и «Простая случайность» режиссера Джафара Панахи.
Сразу трех статуэток «Золотого глобуса» удостоилась «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) Пола Томаса Андерсона — как лучший фильм в жанре комедии или мюзикла, а также за лучшую режиссуру и сценарий. «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025) удостоился награды как лучший международный фильм. «Золотой глобус» как лучший драматический сериал получил проект «Питт» (The Pitt, 2025), а лучшим мини-сериалом был признан «Переходный возраст» (Adolescence, 2025).
Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 83-я церемония вручения премии прошла 11 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).