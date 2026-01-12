«Гамнет» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм

Сразу трех статуэток «Золотого глобуса» удостоилась «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) Пола Томаса Андерсона — как лучший фильм в жанре комедии или мюзикла, а также за лучшую режиссуру и сценарий. «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025) удостоился награды как лучший международный фильм. «Золотой глобус» как лучший драматический сериал получил проект «Питт» (The Pitt, 2025), а лучшим мини-сериалом был признан «Переходный возраст» (Adolescence, 2025).