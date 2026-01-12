Вагнер Моура получил «Золотой глобус» за лучшую роль в драматическом фильме

Шведский актер Стеллан Скарсгард удостоился премии в номинации «Лучшая роль второго плана», сыграв режиссера Густава Борга в фильме «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025) Йоакима Триера. За победу в этой категории также боролись Бенисио Дель Торо и Шон Пенн, сыгравшие в фильме «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025), Джейкоб Элорди за роль чудовища Франкенштейна в одноименном проекте стримингового сервиса Netflix, Пол Мескал с фильмом «Гамнет» (Hamnet, 2025) и Адам Сэндлер, сыгравший в «Джей Келли».