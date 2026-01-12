Вагнер Моура получил «Золотой глобус» за лучшую роль в драматическом фильме

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Бразильский актер Вагнер Моура, сыгравший в триллере «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025) удостоился премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме». Трансляцию церемонии в воскресенье ведет телеканал CBS.
За победу в этой номинации также боролись Джоэл Эдгертон с фильмом «Сны поездов» (Train Dreams, 2025), Оскар Айзек, сыгравший ученого Виктора Франкенштейна в фильме «Франкенштейн» (Frankenstein, 2025), Дуэйн Джонсон с ролью бойца смешанных единоборств в кинокартине «Крушитель» (The Smashing Machine, 2025), Майкл Б. Джордан с фильмом «Грешники» (Sinners, 2025) и Джереми Аллен Уайт, сыгравший музыканта Брюса Спрингстина в кинокартине «Спрингстин. Избавь меня от небытия» (Springsteen: Deliver Me from Nowhere, 2025).
Тимоти Шаламе получил статуэтку за лучшую роль в мюзикле или комедии с фильмом «Марти Великолепный» (Marty Supreme, 2025), обойдя Леонардо ДиКаприо, сыгравшего в кинокартине «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025), Джорджа Клуни с фильмом «Джей Келли» (Jay Kelly, 2025), Итана Хоука, сыгравшего в картине («Голубая луна», Blue Moon, 2025), Ли Бён-хона с «Методом исключения» и Джесси Племонса, сыгравшего в фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония» (Bugonia, 2025).
Шведский актер Стеллан Скарсгард удостоился премии в номинации «Лучшая роль второго плана», сыграв режиссера Густава Борга в фильме «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025) Йоакима Триера. За победу в этой категории также боролись Бенисио Дель Торо и Шон Пенн, сыгравшие в фильме «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025), Джейкоб Элорди за роль чудовища Франкенштейна в одноименном проекте стримингового сервиса Netflix, Пол Мескал с фильмом «Гамнет» (Hamnet, 2025) и Адам Сэндлер, сыгравший в «Джей Келли».
Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 83-я церемония вручения премии прошла 11 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).