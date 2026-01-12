Джесси Бакли получила «Золотой глобус» за роль в «Гамнете»

«Золотого глобуса» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле удостоилась Роуз Бирн, сыгравшая в фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла» (If I Had Legs I'd Kick You, 2025). Конкуренцию в этой категории ей составляли Синтия Эриво («Злая: часть 2», Wicked: For Good, 2025), Кейт Хадсон (Мелодия их мечты, Song Sung Blue, 2025), Эмма Стоун («Бугония», Bugonia, 2025), Чейз Инфинити («Битва за битвой», One Battle After Another, 2025) и Аманда Сайфред («Завещание Анны Ли», The Testament of Ann Lee, 2025).