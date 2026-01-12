Джесси Бакли получила «Золотой глобус» за роль в «Гамнете»

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Ирландская актриса Джесси Бакли, сыгравшая роль Агнес в фильме «Гамнет» (Hamnet, 2025), удостоилась премии «Золотой глобус», победив в номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме». Трансляцию церемонии ведет телеканал CBS.
За победу в этой категории также боролись оскароносные Дженнифер Лоуренс и Джулия Робертс, сыгравшие в кинокартинах «Умри, моя любовь» (Die My Love, 2025) и «После охоты» (After the Hunt, 2025) соответственно, норвежская актриса Ренате Реинсве, исполнившая роль дочери режиссера в фильме «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025), Тесса Томпсон с проектом «Гедда» (Hedda, 2025) и французская актриса Ева Виктор с фильмом «Прости, детка» (Sorry, Baby, 2025).
«Золотого глобуса» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле удостоилась Роуз Бирн, сыгравшая в фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла» (If I Had Legs I'd Kick You, 2025). Конкуренцию в этой категории ей составляли Синтия Эриво («Злая: часть 2», Wicked: For Good, 2025), Кейт Хадсон (Мелодия их мечты, Song Sung Blue, 2025), Эмма Стоун («Бугония», Bugonia, 2025), Чейз Инфинити («Битва за битвой», One Battle After Another, 2025) и Аманда Сайфред («Завещание Анны Ли», The Testament of Ann Lee, 2025).
Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 83-я церемония вручения премии прошла 11 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).