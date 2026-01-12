Комедия с ДиКаприо «Битва за битвой» получила четыре «Золотых Глобуса»

Комедийная драма с Леонардо ДиКаприо в главной роли получила четыре награды «Золотой Глобус» на 83-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в ночь на 12 января в Лос-Анджелесе. Картина была номинирована в девяти категориях.