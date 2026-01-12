Комедия с ДиКаприо «Битва за битвой» получила четыре «Золотых Глобуса»

Комедийная драма с Леонардо ДиКаприо в главной роли получила четыре награды «Золотой Глобус» на 83-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в ночь на 12 января в Лос-Анджелесе. Картина была номинирована в девяти категориях.
Комедию «Битва за битвой» признали лучшим фильмом (мюзикл или комедия), а Пол Томас Андерсон забрал награду как лучший режиссер. Также была отмечена актриса второго плана Тейяна Тейлор. Четвертая награда картины была за лучший сценарий.
Леонардо ДиКаприо, номинированный за роль в «Битве за битвой» как лучший актер, уступил свою победу Тимоти Шаламе.
В категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» также были номинированы биографическая драма «Голубая луна», фантастическая комедия «Бугония», «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе, корейский комедийный триллер «Метод исключения» и историческая драма «Новая волна».