«Больница Питт» получила «Золотой Глобус» как лучший сериал

Сериал «Больница Питт» признан лучшим драматическим сериалом на 83-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в ночь на 12 января в Лос-Анджелесе.
Ноа Уайли, исполнивший в проекте главную роль, назван лучшим актером в драматическом сериале.
Сериал рассказывает о буднях одной из больниц города Питтсбурга, где доктора, медсестры и другие медицинские работники вынуждены преодолевать личные драмы, справляться с эмоциональными и физическими нагрузками на работе и оставаться стойкими при спасении жизни пациентам.
В номинации «Лучший мини-сериал» победил провокационный «Переходный возраст». Лучшими актером и актрисой мини-сериала стали Стивен Грэм («Переходный возраст») и Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»).
«Киностудия» стала лучшим комедийным сериалом, а создатель проекта Сет Роген взял победу как лучший комедийный актер. Лучшей комедийной актрисой стала Джин Смарт из сериала «Хитрости».