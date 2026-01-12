Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Больница Питт» получила «Золотой Глобус» как лучший сериал

Ноа Уайли забрал награду как лучший актер в драматическом сериале
Ноа Уайли в сериале «Больница Питт»
Ноа Уайли в сериале «Больница Питт»

Сериал «Больница Питт» признан лучшим драматическим сериалом на 83-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в ночь на 12 января в Лос-Анджелесе.

Ноа Уайли, исполнивший в проекте главную роль, назван лучшим актером в драматическом сериале.

Сериал рассказывает о буднях одной из больниц города Питтсбурга, где доктора, медсестры и другие медицинские работники вынуждены преодолевать личные драмы, справляться с эмоциональными и физическими нагрузками на работе и оставаться стойкими при спасении жизни пациентам.

В номинации «Лучший мини-сериал» победил провокационный «Переходный возраст». Лучшими актером и актрисой мини-сериала стали Стивен Грэм («Переходный возраст») и Мишель УильямсУмираю, как хочу секса»).

«Киностудия» стала лучшим комедийным сериалом, а создатель проекта Сет Роген взял победу как лучший комедийный актер. Лучшей комедийной актрисой стала Джин Смарт из сериала «Хитрости».