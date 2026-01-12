Ричмонд
Тимоти Шаламе получил свой первый в карьере «Золотой глобус»

Актер победил в номинации «Лучший актер в мюзикле или комедии» за роль в фильме «Марти Великолепный»
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Тимоти Шаламе получил свой первый в карьере «Золотой глобус» за роль амбициозного игрока в пинг-понг в комедии «Марти Великолепный».

Ранее Шаламе уже был четыре раза номинирован на данную награду, но всегда уступал победу другим претендентам.

Получая свой первый «Золотой Глобус», Шаламе вспомнил об этом и признался, что предыдущие поражения сделали его победу еще более значимой.

«Мой отец с детства привил мне чувство благодарности: “Всегда будь благодарен за то, что у тебя есть”. Это позволяло мне в прошлом уходить с церемонии с пустыми руками и высоко поднятой головой. Я бы солгал, если бы сказал, что предыдущие поражения не сделали этот момент намного приятнее», — сказал актер со сцены.

Также в номинации «Лучший актер комедии или мюзилка» были номинированы Джордж Клуни, Леонардо ДиКаприо, Итан Хоук, Ли Бен-Хон и Джесси Племонс.

83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 12 января.