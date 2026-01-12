Тимоти Шаламе получил свой первый в карьере «Золотой глобус» за роль амбициозного игрока в пинг-понг в комедии «Марти Великолепный».
Ранее Шаламе уже был четыре раза номинирован на данную награду, но всегда уступал победу другим претендентам.
Получая свой первый «Золотой Глобус», Шаламе вспомнил об этом и признался, что предыдущие поражения сделали его победу еще более значимой.
«Мой отец с детства привил мне чувство благодарности: “Всегда будь благодарен за то, что у тебя есть”. Это позволяло мне в прошлом уходить с церемонии с пустыми руками и высоко поднятой головой. Я бы солгал, если бы сказал, что предыдущие поражения не сделали этот момент намного приятнее», — сказал актер со сцены.
Также в номинации «Лучший актер комедии или мюзилка» были номинированы Джордж Клуни, Леонардо ДиКаприо, Итан Хоук, Ли Бен-Хон и Джесси Племонс.
83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 12 января.