Тимоти Шаламе получил свой первый в карьере «Золотой глобус»

«Мой отец с детства привил мне чувство благодарности: “Всегда будь благодарен за то, что у тебя есть”. Это позволяло мне в прошлом уходить с церемонии с пустыми руками и высоко поднятой головой. Я бы солгал, если бы сказал, что предыдущие поражения не сделали этот момент намного приятнее», — сказал актер со сцены.