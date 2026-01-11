Ричмонд
46-летняя Кейт Хадсон вышла в свет в «голой» блузке

Голливудская актриса вышла на публику в откровенном наряде

Голливудская актриса Кейт Хадсон продемонстрировала фигуру в «голой» блузке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru

46-летняя знаменитость посетила вечер, организованный в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в бежевой полупрозрачной блузке, под которую надела бюстгальтер в тон.

Артистка добавила к образу черные широкие брюки с завышенной талией, туфли на каблуках, кольцо и массивные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с коричневыми тенями и блеском для губ.

Среди гостей мероприятия также были Гвинет Пэлтроу, Эйми Лу Вуд, Кристен Стюарт, Тейана Тейлор и другие звезды.

Ранее Кейт Хадсон вышла в свет в прозрачном платье с глубоким декольте.