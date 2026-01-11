Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Адам Сэндлер пообещал сняться еще в 50 фильмах: «Я чертовски стар»

59-летний актер заявил, что продолжит сниматься в кино и радовать поклонников
Адам Сэндлер
Адам СэндлерИсточник: Legion-Media.ru

Актер Адам Сэндлер признался, что замечает за собой признаки старения. Его слова цитирует The Hollywood Reporter.

«Я чертовски стар. Шрифт на моем телефоне такой крупный, что мои сообщения может прочитать любой, кто сидит у окна в самолете. Когда мне вручают награды Академии кинематографических искусств и наук, я могу бодрствовать в общей сложности всего восемь минут», — поделился артист.

59-летний актер заверил, что продолжит сниматься в кино и радовать поклонников. Он пообещал принять участие еще во многих проектах.

«Я обещаю всем, что сниму еще как минимум 50 фильмов до своей кончины, и как минимум 25 из них будут хорошими», — заявил актер.

Ранее Адам Сэндлер раскрыл секрет своего счастливого 22-летнего брака.