Адам Сэндлер пообещал сняться еще в 50 фильмах: «Я чертовски стар»

Актер Адам Сэндлер признался, что замечает за собой признаки старения. Его слова цитирует The Hollywood Reporter.
«Я чертовски стар. Шрифт на моем телефоне такой крупный, что мои сообщения может прочитать любой, кто сидит у окна в самолете. Когда мне вручают награды Академии кинематографических искусств и наук, я могу бодрствовать в общей сложности всего восемь минут», — поделился артист.
59-летний актер заверил, что продолжит сниматься в кино и радовать поклонников. Он пообещал принять участие еще во многих проектах.
«Я обещаю всем, что сниму еще как минимум 50 фильмов до своей кончины, и как минимум 25 из них будут хорошими», — заявил актер.
Ранее Адам Сэндлер раскрыл секрет своего счастливого 22-летнего брака.