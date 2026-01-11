Ричмонд
Анна Старшенбаум объявила о разрыве с возлюбленным

Анна Старшенбаум рассталась с Даниилом Наумовым
Анна Старшенбаум и Даниил Наумов / фото: соцсети
Анна Старшенбаум и Даниил Наумов / фото: соцсети

Актриса Анна Старшенбаум сообщила о расставании с бизнесменом Даниилом Наумовым. О личной драме артистка рассказала 10 января в соцсетях, опубликовав совместный снимок с бывшим возлюбленным.

Поверх фотографии она разместила черную плашку с лаконичной надписью The End, сопроводив публикацию признанием: «Ну вот и все. Нет слов. Мне бесконечно жаль».

Новость стала неожиданностью для поклонников актрисы. Еще недавно Старшенбаум выглядела счастливой в этих отношениях, а пара редко давала поводы для слухов. Однако вскоре после публикации Анна решила объяснить, что именно подтолкнуло ее к столь непростому шагу.

По словам артистки, решающим фактором стала агрессия со стороны партнера. При этом она подчеркнула, что не обесценивает прошлое и не отказывается от слов благодарности.

«Даниил — прекрасный человек. У нас родился фантастический, изумительный сын», — написала актриса, отметив, что расставание далось ей крайне тяжело.

Ранее Анна Старшенбаум намекнула на эмиграцию.