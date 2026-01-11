Анна Старшенбаум объявила о разрыве с возлюбленным

Новость стала неожиданностью для поклонников актрисы. Еще недавно Старшенбаум выглядела счастливой в этих отношениях, а пара редко давала поводы для слухов. Однако вскоре после публикации Анна решила объяснить, что именно подтолкнуло ее к столь непростому шагу.