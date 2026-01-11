Ричмонд
Татьяна Михалкова показала, как проводит новогодние каникулы

78-летняя супруга именитого режиссера показала, как катается на снегоходе

Новый год Татьяна Михалкова решила встретить вдали от городской суеты — на любимой даче, в кругу самых близких. Праздники она провела вместе с детьми и внуками.

Татьяна Михалкова / фото: соцсети
Татьяна Михалкова / фото: соцсети

78-летняя Татьяна Евгеньевна поделилась в блоге кадрами своего загородного отдыха. На снимках и видео она катается на снегоходе вместе с детьми, играет с внуками на снежной горке и с удовольствием проводит время на свежем воздухе.

По словам знаменитости, новогодние праздники в их семье давно стали доброй традицией. В новогоднюю ночь все собираются на главной даче, но из-за большого и постоянно растущего семейства торжества растягиваются на несколько дней.

«По традиции в Новогоднюю ночь собираемся на главной даче, и это происходит несколько дней, так как семья наша разрастается, многие работают, но мы должны все обязательно встретиться и отпраздновать», — рассказала Татьяна Евгеньевна.

Татьяна Михалкова призналась, что такие рождественские каникулы помогают перезагрузиться и загадать самые важные желания.

Ранее Татьяна Михалкова показала редкие фото со своими внуками.