Татьяна Михалкова показала, как проводит новогодние каникулы

Новый год Татьяна Михалкова решила встретить вдали от городской суеты — на любимой даче, в кругу самых близких. Праздники она провела вместе с детьми и внуками.
78-летняя Татьяна Евгеньевна поделилась в блоге кадрами своего загородного отдыха. На снимках и видео она катается на снегоходе вместе с детьми, играет с внуками на снежной горке и с удовольствием проводит время на свежем воздухе.
По словам знаменитости, новогодние праздники в их семье давно стали доброй традицией. В новогоднюю ночь все собираются на главной даче, но из-за большого и постоянно растущего семейства торжества растягиваются на несколько дней.
«По традиции в Новогоднюю ночь собираемся на главной даче, и это происходит несколько дней, так как семья наша разрастается, многие работают, но мы должны все обязательно встретиться и отпраздновать», — рассказала Татьяна Евгеньевна.
Татьяна Михалкова призналась, что такие рождественские каникулы помогают перезагрузиться и загадать самые важные желания.
