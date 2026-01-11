Марк Богатырев улетел в Таиланд на фоне развода

Марк Богатырев спустя непродолжительное время после официального расставания с матерью своего единственного сына покинул Россию и отправился в Таиланд. Судя по публикациям в социальных сетях, именно там он встретил Новый год — вдали от привычной суеты и, по всей видимости, без четырехлетнего наследника.
Фото и видео с тропических пляжей Богатырев регулярно публикует в личном блоге. На кадрах — расслабленный актер, море, солнце и философские размышления о жизни. Марк признается, что Таиланд давно стал для него особым местом, куда он возвращается, чтобы восстановить внутреннее равновесие.
«Таиланд, конечно, моя любовь. Таи дарит великолепную атмосферу, и сердечная чакра вновь открывает радость полного принятия природы и людей вокруг», — поделился артист.
По словам актера, именно в этой теплой стране он чувствует умиротворение и учится быть честным с самим собой. Актер откровенно рассуждает о том, как жизнь в больших городах заставляет постоянно гнаться за успехом, забывая о простых радостях.
«Мы все время бежим к новой, лучшей версии себя, а потом устаем от собственной гонки. А счастье — в простых вещах», — написал он, добавив, что каждый год приезжает в Таиланд, чтобы вернуться к ощущению внутренней простоты и покоя.
Не скрывая, что переживает непростой период, Марк признался: после болезненного расставания ему важно «заземлиться» и научиться принимать себя любым — несовершенным, уязвимым, настоящим. В новогоднем обращении к подписчикам актер пожелал всем искренней любви к себе и душевного спокойствия.
«Проживая сложные эмоции, ты словно заново учишься безусловной любви и принятию себя любым», — резюмировал Богатырев, поздравив поклонников с Новым годом.
Ранее Марк Богатырев раскрыл причину развода с Татьяной Арнтгольц.