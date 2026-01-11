Марк Богатырев улетел в Таиланд на фоне развода

Марк Богатырев спустя непродолжительное время после официального расставания с матерью своего единственного сына покинул Россию и отправился в Таиланд. Судя по публикациям в социальных сетях, именно там он встретил Новый год — вдали от привычной суеты и, по всей видимости, без четырехлетнего наследника.