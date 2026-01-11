Ричмонд
Гвинет Пэлтроу высмеяли из-за выхода в необычных брюках

Актрису раскритиковали за выход в свет в мятых брюках

Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали за выход на публику в «мятых» брюках. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость стала гостьей вечера, организованного в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для закрытого светского мероприятия белую рубашку, черный жакет, брюки с эффектом мятой ткани и туфли на каблуках. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными тенями.

Однако интернет-пользователи не оценили внешний вид Пэлтроу и раскритиковали ее за брюки.

«Гвинет Пэлтроу — просто катастрофа. Эти штаны! Фу!», «О чем думала Гвинет, когда надевала этот наряд? Ты выглядишь совершенно нелепо», «Бедная Гвинет, дайте ей утюг!» — писали читатели Daily Mail.

Ранее Гвинет Пэлтроу призналась, что муж мешает ей праздновать Рождество.