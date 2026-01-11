Гвинет Пэлтроу высмеяли из-за выхода в необычных брюках

Знаменитость стала гостьей вечера, организованного в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для закрытого светского мероприятия белую рубашку, черный жакет, брюки с эффектом мятой ткани и туфли на каблуках. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными тенями.