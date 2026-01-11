Умер автор песен из «Губки Боба» и «Семейки Аддамс» Гай Мун

Лауреат премии «Эмми» и многолетний композитор Nickelodeon умер в больнице Лос-Анджелеса. 8 января Мун был срочно госпитализирован с места ДТП: его сбила машина в пригороде. Медикам не удалось спасти жизнь музыканту, травмы оказались слишком серьезными.