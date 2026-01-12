Чебурашка объединил поколения, заявил продюсер фильма

МОСКВА — РИА Новости. Чебурашка — это герой, объединяющий поколения, он призывает вспомнить о вечных ценностях — добре и любви, а миссия фильмов о нем заключается в том, чтобы быть поучительным, полезным и вдохновляющим кино, заявил РИА Новости продюсер «Чебурашки 2» Эдуард Илоян.
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм «Чебурашка 2» вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый — собрала третий миллиард, а к восьмому дню обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав уже четыре миллиарда рублей. Кроме того, более 8 миллионов зрителей уже посмотрели картину.
«Сегодня Чебурашка — герой, который объединяет поколения. Мы хотим, чтобы сегодняшние мальчишки и девчонки тоже познакомились с замечательным героем нашего детства и сопереживали его новым приключениям, рассказанным языком современного кинематографа», — сказал Илоян.
Он подчеркнул, что Чебурашка — один из главных национальных брендов, он уже по праву может считаться «частью российского культурного ДНК». Истории о нем заставляют заглянуть в глубину души, задуматься о самом главном — об отношении к жизни, семье, своим близким и к самим себе.
«И это миссия фильмов о Чебурашке: быть не столько комедийным, развлекательным аттракционом, сколько поучительным, полезным, вдохновляющим кино. Чебурашка призывает нас посмотреть на себя со стороны и вспомнить о вечных ценностях: о добре и любви. Поэтому фильм “Чебурашка 2” вызывает и смех, и слезы, и будит в зрителях лучшие человеческие чувства — умение сопереживать и дорожить каждым счастливым мгновением с близкими людьми!», — заявил Илоян.
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы «Чебурашки 2» почти вдвое превышают показатели фильма «Буратино», заработавшего 1,9 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории «Чебурашки 2» («Буратино» привлек в кинотеатры 3,6 миллиона посетителей, а «Простоквашино» — 3,8 миллиона человек).
В семейном блокбастере «Чебурашка 2» к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Картина производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия» была создана при участии киностудии «Союзмультфильм», а также при поддержке Фонда кино.
Первую часть «Чебурашки» о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.