Создатели «Чебурашки 2» начали переговоры о зарубежном прокате

Продолжение истории о любимом персонаже из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в несколько раз обходит конкурентов: сборы «Чебурашки 2» почти вдвое превысили показатели «Буратино», заработавшего 1,9 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров не смогли приблизиться к нему даже в сумме. Так, «Буратино» привлек в кинотеатры 3,6 миллиона человек, а «Простоквашино» — 3,8 миллиона.