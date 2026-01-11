Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Общие сборы «Простоквашино» превысили 2 млрд рублей

Показы продолжаются в кинотеатрах по всей стране

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Фильм «Простоквашино» преодолел отметку в 2 млрд рублей по общим кассовым сборам в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Согласно информации ЕАИС, совокупные сборы картины с момента выхода в прокат составили 2,006 млрд рублей с учетом предпродаж и специальных показов. Показы фильма продолжаются в кинотеатрах по всей стране.

Фильм рассказывает о мальчике по прозвищу Дядя Федор, который из-за несогласия родителей держать домашних животных уезжает из города вместе с котом Матроскиным и псом Шариком в деревню Простоквашино, где они начинают самостоятельную жизнь.

В «Простоквашино» роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика — Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора — Лиза Моряк и Павел Прилучный.