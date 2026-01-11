На Украине запретили показ фильма с Никитой Джигурдой

Госкино Украины запретило к показу украинский фильм «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия». Об этом сообщает Страна.ua.
Издание отмечает, что запрет может быть связан с участием в картине актера Никиты Джигурды. Сейчас в стране артист внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
«Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия» — сокращенный вариант оригинального фильма, который впервые вышел в 2001 году. Пока нет информации о том, запретили ли показ оригинальной картины на территории Украины.
Шоумен сыграл в проекте Карла XII, короля Швеции. Сюжет разворачивается вокруг жизни гетмана Украины Ивана Мазепы. Также в фильме снялись Богдан Ступка, Вячеслав Довженко и Остап Ступка.
Ранее Никита Джигурда рассказал о необычном праздновании Нового года в своей семье.