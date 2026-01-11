Зять Арнольда Шварценеггера похвастался подарком от актера

Актер Крис Пратт заявил, что тесть Арнольд Шварценеггер подарил ему огромный портрет на Рождество. Его цитирует Page Six.
На портрете изображен сам Шварценеггер, а также его внуки. Картина достигает 2,5 метров в длину и 2 — в ширину.
«Его язык любви — это подарки, это точно. Он просто не скупится на подарки», — отметил Пратт. Актер добавил, что подарок станет отличным украшением в его доме с супругой Кэтрин Шварценеггер.
Дочь голливудского актера в ноябре 2024 года в третий раз стала матерью, родив сына от звезды «Стражей Галактики» Криса Пратта. Пара также растит пятилетнюю Лайлу и трехлетнюю Элоиз.
Ранее Крис Пратт вспомнил необычную историю знакомства со своей будущей женой.