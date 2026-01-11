Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зять Арнольда Шварценеггера похвастался подарком от актера

Актер Крис Пратт заявил, что Шварценеггер подарил ему двухметровый портрет
Крис Пратт
Крис ПраттИсточник: Legion-Media.ru

Актер Крис Пратт заявил, что тесть Арнольд Шварценеггер подарил ему огромный портрет на Рождество. Его цитирует Page Six.

На портрете изображен сам Шварценеггер, а также его внуки. Картина достигает 2,5 метров в длину и 2 — в ширину.

«Его язык любви — это подарки, это точно. Он просто не скупится на подарки», — отметил Пратт. Актер добавил, что подарок станет отличным украшением в его доме с супругой Кэтрин Шварценеггер.

Дочь голливудского актера в ноябре 2024 года в третий раз стала матерью, родив сына от звезды «Стражей Галактики» Криса Пратта. Пара также растит пятилетнюю Лайлу и трехлетнюю Элоиз.

Ранее Крис Пратт вспомнил необычную историю знакомства со своей будущей женой.