Анфиса Чехова заявила, что Деми Мур и Моника Беллуччи не сексуальны

Телеведущая сделала такие выводы на основе гороскопов
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова в подкасте «Скажи как есть» отказалась считать Мэрилин Монро и Монику Беллуччи секс-символами.

«Очень много актрис, которые воспринимаются как секс-символы, на самом деле таковыми не являются. Шэрон Стоун, Деми Мур. Это всегда некий визуальный обман. У человека просто такие позиции в его гороскопе, в генетике, что они кажутся сексуальными, желанными, но за этим может ничего не стоять совершенно», — заявила звезда.

Знаменитость также предположила, что Монро и Беллуччи не проявились активно в интимной жизни. Более того, телеведущая считает секс в их жизни редким явлением.

Деми Мур в фильме «Если бы эти стены могли говорить»
Деми Мур в фильме «Если бы эти стены могли говорить»

«На самом деле ни одна из них не является истинно сексуальной. Мэрилин Монро была фригидной, у Моники Беллуччи тоже масса падений по части секса, он отнимает у нее энергию, и она предпочитает им реже заниматься», — высказалась она.

Звезда сделала такие выводы на основе гороскопов. Телеведущая заверила, что любая «серая мышка» может дать фору в постели, однако из-за внешнего облика это кажется нереальным.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, как сбылась ее главная семейная мечта.