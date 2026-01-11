Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм «Буратино» собрал более 2 млрд рублей за новогодние каникулы

Отмечается, что высокий спрос на показы наблюдался с первых часов проката
Кадр из фильма «Буратино»
Кадр из фильма «Буратино»

Новая российская экранизация сказки о «Буратино», вышедшая в широкий прокат 1 января 2026 года, за новогодние каникулы собрала в кинотеатральных кассах свыше 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

«Общие сборы — 2 005 772 717 рублей», — приводит официальное сообщение Ura.ru.

Уже за первый уикенд картина заработала более 1,5 млрд рублей, что стало одним из лучших стартов для отечественного семейного фильма в последние годы. По состоянию на 11 января, ленту посмотрело свыше 3,7 млн зрителей по всей стране.

Отмечается, что высокий спрос на показы наблюдался с первых часов проката. Так, билеты на первые сеансы были раскуплены заранее, а в ряде городов для удовлетворения интереса аудитории кинотеатры вводили дополнительные сеансы.

Ранее Федор Бондарчук признался, что решил никому не отдавать роль Карабаса.