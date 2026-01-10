Виктор Сухоруков рассказал, каким видел продолжение «Брата»

74‑летний Виктор Сухоруков признался, что однажды пришел к снявшему «Брата» и «Брата 2» Алексею Балабанову с идеей снять продолжение криминальной драмы. «“А как ты себе представляешь это без Бодрова?” — сказал он», — вспомнил актер слова покойного режиссера в беседе с «КП».
В ответ артист объяснил, что сделать это вполне реально, учитывая современные спецэффекты и технологии. К тому же, сохранилось огромное количество материала от первых двух картин.
«<…> и от второго, документальный фильм же снимали. Можно было собрать», — считает Сухоруков.
Актер видел начало сюжета новой части «Брата» таким: герой Сергея Бодрова-мл. Данила прогуливается по набережной Финского залива, а Сухоруков идет ему навстречу, спустившись с танкера, причалившего в Петербурге. Однако встреча срывается.
«И в конце концов он идет навстречу, и я иду к нему навстречу. Мне кажется, страна рыдала бы. А он, тем более, уже ушел в Кармадон, Сергей. Представьте себе, после этого вдруг он появляется живой!» — описывает Сухоруков.