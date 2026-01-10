Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Виктор Сухоруков рассказал, каким видел продолжение «Брата»

Актер предположил, что «страна рыдала бы», увидев еще одно продолжение культовой ленты
Виктор Сухоруков
Виктор СухоруковИсточник: Legion-Media.ru

74‑летний Виктор Сухоруков признался, что однажды пришел к снявшему «Брата» и «Брата 2» Алексею Балабанову с идеей снять продолжение криминальной драмы. «“А как ты себе представляешь это без Бодрова?” — сказал он», — вспомнил актер слова покойного режиссера в беседе с «КП».

В ответ артист объяснил, что сделать это вполне реально, учитывая современные спецэффекты и технологии. К тому же, сохранилось огромное количество материала от первых двух картин.

«<…> и от второго, документальный фильм же снимали. Можно было собрать», — считает Сухоруков.

Кадр из фильма «Брат 2»
Кадр из фильма «Брат 2»

Актер видел начало сюжета новой части «Брата» таким: герой Сергея Бодрова-мл. Данила прогуливается по набережной Финского залива, а Сухоруков идет ему навстречу, спустившись с танкера, причалившего в Петербурге. Однако встреча срывается.

«И в конце концов он идет навстречу, и я иду к нему навстречу. Мне кажется, страна рыдала бы. А он, тем более, уже ушел в Кармадон, Сергей. Представьте себе, после этого вдруг он появляется живой!» — описывает Сухоруков.