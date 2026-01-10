Звезду фильма «Один дома» задержали по делу о проституции

Известный по роли грабителя Марва артист был привлечен к уголовной ответственности после задержания в отеле в Калифорнии при попытке воспользоваться услугами секс-работницы. Источник в правоохранительных органах уточнил, что 68-летний Стерн не был арестован, оформлен в качестве подозреваемого или заключен под стражу.