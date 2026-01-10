Ричмонд
Звезду фильма «Один дома» задержали по делу о проституции

В США актера Дэниела Cтерна задержали за вовлечение в проституцию
Дэниел Стерн в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»
Дэниел Стерн в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»Источник: Legion-Media.ru

Звезду фильма «Один дома» Дэниела Стерна задержали за вовлечение в проституцию. Об этом сообщил портал TMZ.

Известный по роли грабителя Марва артист был привлечен к уголовной ответственности после задержания в отеле в Калифорнии при попытке воспользоваться услугами секс-работницы. Источник в правоохранительных органах уточнил, что 68-летний Стерн не был арестован, оформлен в качестве подозреваемого или заключен под стражу.

В последние годы актер в основном оставался в стороне от внимания публики. В декабре 2025 года фильму «Один дома» исполнилось 35 лет, но Стерн решил пропустить праздничные мероприятия по этому поводу.

«Я не покидаю свою ферму. Не в обиду фильму. Позвонить по телефону, это пожалуйста, но… Я немного домосед», — говорил он журналистам.

В дополнение к своей актерской карьере мужчина занимается писательством, режиссурой и скульптурой.