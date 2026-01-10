Ричмонд
Сара Джессика Паркер страстно поцеловала мужа на публике

Актрису Сару Джессику Паркер засняли за поцелуем с мужем Мэттью Бродериком
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик
Сара Джессика Паркер и Мэттью БродерикИсточник: Legion-Media

Голливудскую актрису Сару Джессику Паркер засняли за поцелуем с мужем Мэттью Бродериком. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

60-летняя актриса и 63-летний актер посетили церемонию Golden Eve, которая прошла 8 января в отеле The Beverly Hilton. Артистка вышла на публику в золотом платье в пайетках и черном жакете. Она дополнила образ колье, серьгами и кольцами. Мэттью Бродерик предпочел белую рубашку с бабочкой и черный костюм. Во время мероприятия супруги страстно поцеловались.

Знаменитость вышла замуж за актера в 1997 году. У пары есть сын Джеймс и дочери Мэрион и Табита. Девочки появились на свет благодаря суррогатной матери.

Ранее Сара Джессика Паркер пришла на бал в платье с гигантскими крыльями.