Сара Джессика Паркер страстно поцеловала мужа на публике

60-летняя актриса и 63-летний актер посетили церемонию Golden Eve, которая прошла 8 января в отеле The Beverly Hilton. Артистка вышла на публику в золотом платье в пайетках и черном жакете. Она дополнила образ колье, серьгами и кольцами. Мэттью Бродерик предпочел белую рубашку с бабочкой и черный костюм. Во время мероприятия супруги страстно поцеловались.