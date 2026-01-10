Звезду сериала «Эль Турко» Джана Ямана задержали с наркотиками

Турецкую звезду задержали с наркотиками в ходе полицейского рейда по ночным клубам Стамбула. Правоохранители обнаружили твердые красные кубики в кармане 36-летнего Ямана. Экспертиза подтвердила, что это были запрещенные вещества, однако не уточняется, какие именно.