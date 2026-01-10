Звезду сериала «Эль Турко» Джана Ямана задержали с наркотиками

Исполнителю главной роли в сериале «Эль Турко» Джану Яману грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Турецкую звезду задержали с наркотиками в ходе полицейского рейда по ночным клубам Стамбула. Правоохранители обнаружили твердые красные кубики в кармане 36-летнего Ямана. Экспертиза подтвердила, что это были запрещенные вещества, однако не уточняется, какие именно.
Сейчас артист находится под стражей. Если актеру предъявят обвинения только в хранении наркотиков, ему может грозить до пяти лет тюрьмы, за перевозку наркотиков сроки выше.
Джан Яман — актер и модель, также снялся в сериалах «Ранняя пташка», «Мистер ошибка» и других.
Ранее стало известно, что звезда сериала «Эль Турко» закрутил роман с замужней девушкой.