«Разнузданно порвал все»: Сухоруков назвал причину ухода из театра Моссовета

Народный артист России Виктор Сухоруков назвал причину ухода из театра Моссовета. Его цитирует kp.ru.
По словам знаменитости, четыре года назад ему стало неинтересно, а новый творческий руководитель показался ему чужим.
«Другие держатся за место, за маленькую зарплату, лишь бы была гримерочка, была бы работка, трудовая книжечка. А я почему-то разнузданно порвал все, взорвался и вышел на просторы через арку служебного хода театра Моссовета и думаю: пропадите вы все пропадом!» — вспоминает он.
Единственное, о чем сожалеет 74-летний актер после ухода — что театру не удалось сохранить спектакль «Царство отца и сына» Юрия Еремина, где он сыграл Федора Иоанновича.
Ранее Виктор Сухоруков ответил на вопрос о влиянии на него санкций Украины.