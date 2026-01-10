«Разнузданно порвал все»: Сухоруков назвал причину ухода из театра Моссовета

«Другие держатся за место, за маленькую зарплату, лишь бы была гримерочка, была бы работка, трудовая книжечка. А я почему-то разнузданно порвал все, взорвался и вышел на просторы через арку служебного хода театра Моссовета и думаю: пропадите вы все пропадом!» — вспоминает он.