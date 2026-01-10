Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Разнузданно порвал все»: Сухоруков назвал причину ухода из театра Моссовета

Актер Виктор Сухоруков заявил, что ему стало неинтересно в театре
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков

Народный артист России Виктор Сухоруков назвал причину ухода из театра Моссовета. Его цитирует kp.ru.

По словам знаменитости, четыре года назад ему стало неинтересно, а новый творческий руководитель показался ему чужим.

«Другие держатся за место, за маленькую зарплату, лишь бы была гримерочка, была бы работка, трудовая книжечка. А я почему-то разнузданно порвал все, взорвался и вышел на просторы через арку служебного хода театра Моссовета и думаю: пропадите вы все пропадом!» — вспоминает он.

Единственное, о чем сожалеет 74-летний актер после ухода — что театру не удалось сохранить спектакль «Царство отца и сына» Юрия Еремина, где он сыграл Федора Иоанновича.

Ранее Виктор Сухоруков ответил на вопрос о влиянии на него санкций Украины.