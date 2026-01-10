Кристен Стюарт появилась на премии в мини-юбке

Звезда «Сумерек» и актриса Кристен Стюарт вышла в свет в мини-юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
35-летняя знаменитость посетила церемонию вручения премии Women’s Wear Daily’s, которая прошла 9 января в Лос-Анджелесе.
Актриса предпочла для закрытого светского мероприятия черный жакет и мини-юбку в тон от Thom Browne. Артистка добавила к образу белую рубашку, высокие носки и ботинки. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и помадой.
Среди гостей мероприятия также были Деми Мур, Эмили Блант, Минди Калинг и другие.
Ранее Кристен Стюарт вышла в свет в прозрачной юбке и топе.