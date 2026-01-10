Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кристен Стюарт появилась на премии в мини-юбке

Звезда «Сумерек» вышла в свет
Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Сумерек» и актриса Кристен Стюарт вышла в свет в мини-юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

35-летняя знаменитость посетила церемонию вручения премии Women’s Wear Daily’s, которая прошла 9 января в Лос-Анджелесе.

Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Актриса предпочла для закрытого светского мероприятия черный жакет и мини-юбку в тон от Thom Browne. Артистка добавила к образу белую рубашку, высокие носки и ботинки. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и помадой.

Среди гостей мероприятия также были Деми Мур, Эмили Блант, Минди Калинг и другие.

Ранее Кристен Стюарт вышла в свет в прозрачной юбке и топе.