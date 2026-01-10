Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

53-летняя Кэмерон Диаз вышла в свет в топе с декольте

Актриса появилась на красной дорожке в элегантном наряде
Кэмерон Диаз
Кэмерон ДиазИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Кэмерон Диаз вышла на публику в платье с разрезом и декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

53-летняя знаменитость стала гостьей церемонии вручения премии WWD Style Awards, которая прошла 9 января в Лос-Анджелесе.

Кэмерон Диаз
Кэмерон ДиазИсточник: Legion-Media.ru

Актриса предпочла для закрытого мероприятия черное макси-платье с вырезом сзади, жакет, капроновые колготки, остроносые балетки и сумку. Артистке уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой.

Среди гостей мероприятия также были Хейли Бибер, Эмили Блант, Минди Калинг и другие.

Ранее повседневный образ Кэмерон Диаз на фото папарацци вызвал споры в сети.