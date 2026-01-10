53-летняя Кэмерон Диаз вышла в свет в топе с декольте

Голливудская актриса Кэмерон Диаз вышла на публику в платье с разрезом и декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
53-летняя знаменитость стала гостьей церемонии вручения премии WWD Style Awards, которая прошла 9 января в Лос-Анджелесе.
Актриса предпочла для закрытого мероприятия черное макси-платье с вырезом сзади, жакет, капроновые колготки, остроносые балетки и сумку. Артистке уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой.
Среди гостей мероприятия также были Хейли Бибер, Эмили Блант, Минди Калинг и другие.
Ранее повседневный образ Кэмерон Диаз на фото папарацци вызвал споры в сети.