Экс-помощница Байдена раскритиковала образ России в Голливуде

Тара Рид обвинила Голливуд в формировании антироссийских стереотипов
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Голливуд закрепляет у американцев негативный образ России. Об этом заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT и бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид.

По ее мнению, американские власти оказывают значительное влияние на киноиндустрию и через нее транслируют антироссийские стереотипы. Рид считает, что в фильмах и сериалах Россия часто представляется как страна, застрявшая во временах СССР, коммунизма или кризисных 1990-х годов. Русских при этом нередко изображают агрессивными и враждебными.

Она подчеркнула, что реальность сильно отличается от подобных образов. По словам журналистки, россияне на самом деле отличаются теплотой и сердечностью, а сама страна давно является капиталистической и активно развивается. Она отметила успехи России в инновациях, науке, творчестве, а также в сферах искусства, спорта, космических технологий и высоких технологий.