Экс-помощница Байдена раскритиковала образ России в Голливуде

По ее мнению, американские власти оказывают значительное влияние на киноиндустрию и через нее транслируют антироссийские стереотипы. Рид считает, что в фильмах и сериалах Россия часто представляется как страна, застрявшая во временах СССР, коммунизма или кризисных 1990-х годов. Русских при этом нередко изображают агрессивными и враждебными.