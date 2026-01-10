63-летняя Деми Мур появилась на публике в полупрозрачном платье

Голливудская актриса Деми Мур показала фигуру в полупрозрачном платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
63-летняя знаменитость стала гостьей церемонии вручения премии Women’s Wear Daily’s, которая прошла 9 января в Лос-Анджелесе.
Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье, украшенном стразами. Артистка добавила к образу колье, серьги, клатч и кольцо. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с румянами, розовыми тенями и помадой.
Среди гостей мероприятия также были Хейли Бибер, Эмили Блант, Минди Калинг и другие.
Ранее Деми Мур поделилась секретом, как принять свой возраст.