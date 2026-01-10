Звезда фильма «Джентльмены» Мишель Докери родила первенца в 44 года

Как пишет издание, пару заметили во время зимней прогулки: Мишель, укутанная в черное утепленное пальто, серую шапку-бини и бордовый шарф, держала в руках два стакана кофе. Тем временем продюсер нес новорожденного в специальной переноске на груди. Дополнительным подтверждением радостного события стала наклейка «Ребенок в машине» на их автомобиле.