Звезда фильма «Джентльмены» Мишель Докери родила первенца в 44 года

44-летняя Мишель Докери начала новый год с радостного события — она стала матерью. Как стало известно Hello!, у британской актрисы и ее супруга Джаспера Уоллер-Бриджа родился малыш.
Как пишет издание, пару заметили во время зимней прогулки: Мишель, укутанная в черное утепленное пальто, серую шапку-бини и бордовый шарф, держала в руках два стакана кофе. Тем временем продюсер нес новорожденного в специальной переноске на груди. Дополнительным подтверждением радостного события стала наклейка «Ребенок в машине» на их автомобиле.
Мишель и Джаспер познакомились в 2019 году через общих друзей. Их свадьба состоялась в 2023 году. О беременности актриса объявила еще в сентябре прошлого года на премьере фильма «Аббатство Даунтон» в Лондоне.