Комикс, где впервые появился Супермен, продали за рекордные $15 млн

Принадлежавший Николасу Кейджу экземпляр комикса о Супермене продан за рекордную сумму
Смерть и возвращение Супермена
Смерть и возвращение Супермена

Первый выпуск комикса Action Comics, в котором впервые появился Супермен, был продан за рекордные $15 млн на аукционе ComicConnect.

Экземпляр, ранее принадлежавший американскому актеру Николасу Кейджу, был украден из его дома в 2000 году. Спустя 11 лет комикс вернулся к владельцу, когда его нашел человек, купивший старое хранилище. В 2011 году Кейдж продал этот выпуск за $2,2 млн.

Изначально, в 1938 году, первый номер Action Comics продавался по 10 центов и включал рассказы о малоизвестных героях. Известно, что сохранилось всего около 100 экземпляров этого выпуска.

Сделка с Action Comics установила новый рекорд, превзойдя достижение ноября прошлого года, когда первый выпуск комикса о Супермене 1939 года был продан в США за $9,12 млн.