Комикс, где впервые появился Супермен, продали за рекордные $15 млн

Экземпляр, ранее принадлежавший американскому актеру Николасу Кейджу, был украден из его дома в 2000 году. Спустя 11 лет комикс вернулся к владельцу, когда его нашел человек, купивший старое хранилище. В 2011 году Кейдж продал этот выпуск за $2,2 млн.