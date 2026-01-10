В «Москино» прошли съемки фильма о защите Кремля во время войны 1812 года

По сюжету фильма, после Бородинского сражения французские войска входят в Москву. Главный герой картины адъютант Наполеона Мишель Клеман идет на Москву еще и с личной целью — отомстить за дальнего русского предка, которого царь Василий Третий запер в Кремлевской башне и заморил голодом. После знакомства с девушкой Марией, также одержимой местью, но за погибшего брата, и знакомства с монахами Чудова монастыря, Мишель вместе с ними начнет спасать священную для русских цитадель, когда при отступлении Наполеон приказал взорвать Кремль.