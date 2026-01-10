Аманда Сайфред призналась, что 20 лет живет на лекарствах

Американская актриса Аманда Сайфред призналась, что около 20 лет живет на лекарствах. О своем здоровье она рассказала в интервью Vogue.
40-летняя знаменитость уточнила, что в 19 лет ей поставили диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство». В это время девушка снималась в сериале «Большая любовь».
«Моей маме пришлось взять отпуск, чтобы пожить со мной месяц. Мне сделали сканирование мозга, и я начала принимать лекарства, которые принимаю по сей день каждый вечер», — вспоминает она.
Звезда уточнила, что для контроля своего психического состояния она намеренно избегает определенных ситуаций — не употребляет слишком большое количество алкоголя, не употребляет наркотики, не выходит из дома поздно вечером.
Ранее Аманда Сайфред раскрыла секрет красоты.