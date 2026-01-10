Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Аманда Сайфред призналась, что 20 лет живет на лекарствах

40-летняя знаменитость рассказала, какой диагноз ей поставили в 19 лет
Аманда Сайфред
Аманда СайфредИсточник: Алексей Молчановский

Американская актриса Аманда Сайфред призналась, что около 20 лет живет на лекарствах. О своем здоровье она рассказала в интервью Vogue.

40-летняя знаменитость уточнила, что в 19 лет ей поставили диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство». В это время девушка снималась в сериале «Большая любовь».

«Моей маме пришлось взять отпуск, чтобы пожить со мной месяц. Мне сделали сканирование мозга, и я начала принимать лекарства, которые принимаю по сей день каждый вечер», — вспоминает она.

Звезда уточнила, что для контроля своего психического состояния она намеренно избегает определенных ситуаций — не употребляет слишком большое количество алкоголя, не употребляет наркотики, не выходит из дома поздно вечером.

Ранее Аманда Сайфред раскрыла секрет красоты.