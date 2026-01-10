28-летняя звезда «Эйфории» Сидни Суини рассказала о полученных шрамах

По словам 28-летней актрисы, травму она получила в 10 лет во время катания на вейкборде. Во время выполнения трюка кончик доски неожиданно поднялся и ударил ее по лицу. В результате у нее образовался глубокий порез возле глаза, на который пришлось наложить около 17 швов. Шрам заметен и сейчас.