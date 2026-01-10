28-летняя звезда «Эйфории» Сидни Суини рассказала о полученных шрамах

Американская актриса Сидни Суини рассказала, как однажды в детстве ей рассекло лицо вейкбордом. Воспоминаниями она поделилась в интервью изданию W Magazine.
По словам 28-летней актрисы, травму она получила в 10 лет во время катания на вейкборде. Во время выполнения трюка кончик доски неожиданно поднялся и ударил ее по лицу. В результате у нее образовался глубокий порез возле глаза, на который пришлось наложить около 17 швов. Шрам заметен и сейчас.
Знаменитость рассказала и о других травмах: у нее есть шрам на пояснице, полученный во время катания на велосипеде, и шрам от укуса неизвестного насекомого, полученного во время съемок в Австралии.
При этом звезда «Эйфории» старается сама исполнять рискованные трюки в фильмах.
«Если меня что-то пугает, я собираюсь это сделать», — говорит она.
Ранее Сидни Суини раскритиковали из-за глубокого декольте на премьере фильма.