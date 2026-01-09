Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезду «Чебурашки» после преображения сравнили с Анджелиной Джоли

Ольга Кузьмина показала, как выглядела бы, если бы делала пластические операции

Ольга Кузьмина решила узнать с помощью ИИ, как бы она выглядела, если бы делала пластические операции. Актриса загрузила в нейросеть фото, на котором она запечатлена без макияжа, и написала: «Сгенерируй фото, как бы я выглядела, если бы была жертвой косметологии и пластической хирургии».

Ольга Кузьмина, фото: соцсети
Ольга Кузьмина, фото: соцсети

На фото, созданном ИИ, звезда «Чебурашки» предстала с ярким макияжем и большими губами.

«Ну не зря я все-таки выбираю естественность. Но чисто из интереса спрошу: до или после?» — обратилась Кузьмина к поклонникам.

Они отметили, что она красива в своем естественном виде. Некоторые считают, что после «преображения» звезда стала похожа на Анджелину Джоли.

Ольга Кузьмина показала, как изменилась с помощью ИИ, фото: соцсети
Ольга Кузьмина показала, как изменилась с помощью ИИ, фото: соцсети

«Вы натуральная красоточка. За это и любим», «Оля, вы прекрасны в своем естественном виде», «В любом случае красотка», «На втором фото есть что-то от Джоли», «Слава Богу, вы не жертва косметологии», «Натуральная красотка», «Анджелина Джоли один в один!», «Оставайтесь такой, какая есть».

Ранее Ольга Кузьмина показала публике подросшего 12-летнего сына. 