Звезду «Чебурашки» после преображения сравнили с Анджелиной Джоли

Ольга Кузьмина решила узнать с помощью ИИ, как бы она выглядела, если бы делала пластические операции. Актриса загрузила в нейросеть фото, на котором она запечатлена без макияжа, и написала: «Сгенерируй фото, как бы я выглядела, если бы была жертвой косметологии и пластической хирургии».
На фото, созданном ИИ, звезда «Чебурашки» предстала с ярким макияжем и большими губами.
«Ну не зря я все-таки выбираю естественность. Но чисто из интереса спрошу: до или после?» — обратилась Кузьмина к поклонникам.
Они отметили, что она красива в своем естественном виде. Некоторые считают, что после «преображения» звезда стала похожа на Анджелину Джоли.
«Вы натуральная красоточка. За это и любим», «Оля, вы прекрасны в своем естественном виде», «В любом случае красотка», «На втором фото есть что-то от Джоли», «Слава Богу, вы не жертва косметологии», «Натуральная красотка», «Анджелина Джоли один в один!», «Оставайтесь такой, какая есть».
