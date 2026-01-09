Звезда «Голодных игр» рассказала, почему разлюбила собак

Лоуренс призналась, что была собачницей, пока ее маленького сына Сая не покусал пес. Теперь она видит в этих животных потенциальную угрозу для своих. Звезда пошутила, что хочет «уничтожить» любую собаку, похожую на ту, которая причинила боль ее ребенку.