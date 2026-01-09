Ричмонд
Звезда «Голодных игр» рассказала, почему разлюбила собак

Актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что перестала быть собачницей
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер ЛоуренсИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса, звезда франшизы «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс рассказала, почему испытывает желание уничтожать некоторых собак. Ее цитирует People.

Лоуренс призналась, что была собачницей, пока ее маленького сына Сая не покусал пес. Теперь она видит в этих животных потенциальную угрозу для своих. Звезда пошутила, что хочет «уничтожить» любую собаку, похожую на ту, которая причинила боль ее ребенку.

По словам актрисы, неприятие собак заставило ее после рождения детей подарить родителям свою собаку по кличке Пеппи Длинныйчулок. После этого она завела кота по имени Фред и довольна его характером.

У Лоуренс и ее мужа, Кука Марони, двое общих сыновей.

В декабре 2025 года стало известно, что Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон снимутся в приквеле фильмов по вселенной «Голодных игр». Новая часть получила название «Голодные игры: Рассвет жатвы».