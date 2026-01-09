Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Зачарованных» пожаловалась на угрозы и издевательства на съемках

52-летняя Роуз МакГоун утверждает, что руководство сериала пристально следило за ее весом
Роуз МакГоун в сериале «Зачарованные»
Роуз МакГоун в сериале «Зачарованные»

Американская актриса Роуз МакГоун пожаловалась на угрозы и издевательства со стороны продюсеров на съемках сериала «Зачарованные». Воспоминаниями она поделилась в подкасте «We Need to Talk».

Макгоуэн снималась в сериале с 2001 по 2006 год, заменив покинувшую проект Шеннен Доэрти и присоединившись к Алиссе Милано и Холли Мари Комбс.

52-летняя актриса утверждает, что руководство фантастического шоу пристально следило за ее фигурой.

«Перед каждым сезоном, они кружили вокруг меня, чтобы взвесить. Проверяли, как товар, для них это было совершенно нормально», — вспоминает она.

По словам Макгоуэн, ей также угрожали преследованиями, если застанут за употреблением запрещенных веществ на съемочной площадке.

«Мы подадим на тебя в суд. Независимо от того, какую работу ты найдешь, мы будем лишать тебя зарплаты до конца твоей жизни, а затем займемся твоей семьей», — цитирует она не названных ею руководителей.

В 2017 году обвинения Макгоуэн в адрес продюсера Харви Вайнштейна спровоцировали появление движения против сексуального насилия на съемках и вне их #MeToo. В беседе для подкаста Макгоуэн также предположила, что Вайнштейн отбывает 16-летний срок в своем особняке и не провел ни дня в тюрьме.