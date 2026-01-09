Звезда «Зачарованных» пожаловалась на угрозы и издевательства на съемках

В 2017 году обвинения Макгоуэн в адрес продюсера Харви Вайнштейна спровоцировали появление движения против сексуального насилия на съемках и вне их #MeToo. В беседе для подкаста Макгоуэн также предположила, что Вайнштейн отбывает 16-летний срок в своем особняке и не провел ни дня в тюрьме.