Лариса Гузеева впервые показала фото с новорожденной внучкой

Лариса Гузеева в личном блоге впервые показала фото со своей внучкой Евой. 66-летняя актриса опубликовала снимок, на котором были запечатлены руки членов ее семьи.
На фото также были заметны маленькие ручки в желтой кофточке.
«Слава Богу за все! С Рождеством Христовым! Всем благодати!» — написала Лариса Андреевна.
Поклонники в комментариях также поздравили артистку с праздником. Некоторые отметили, что она, по их мнению, хорошая бабушка.
«Вы заслужили счастье в семье», «Слава Богу за все! Счастья вам и вашей семье!», «Мои самые искренние поздравления. Видно, какая вы мама. И будете самой потрясающей бабулей», «Столько радости на фотографии. Вот пусть только прибавляется в вашей семье», «Да будет больше рожденных детей в прекрасных семьях», «Поздравляю с рождением внученьки и новым статусом бабушки. Пусть растет здоровенькой и радует вас».
Напомним, о том, что у Ларисы Гузеевой родилась внучка, стало известно в начале ноября 2025 года. Однако точную дату рождения Евы звезда не сообщает. Она лишь отметила, что ее 25-летняя дочь Ольга Бухарова весной 2025-го вышла замуж.
Ольга родилась во втором браке звезды с ресторатором Игорем Бухаровым. У артистки также есть 33-летний сын Георгий от Кахи Толордавы.
Ранее Лариса Гузеева опровергла слухи о разводе с Игорем Бухаровым после 20 лет брака.