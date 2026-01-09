Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лариса Гузеева впервые показала фото с новорожденной внучкой

В 2025 году актриса впервые стала бабушкой
Лариса Гузеева
Лариса ГузееваИсточник: Legion-Media.ru

Лариса Гузеева в личном блоге впервые показала фото со своей внучкой Евой. 66-летняя актриса опубликовала снимок, на котором были запечатлены руки членов ее семьи.

На фото также были заметны маленькие ручки в желтой кофточке.

«Слава Богу за все! С Рождеством Христовым! Всем благодати!» — написала Лариса Андреевна.

Поклонники в комментариях также поздравили артистку с праздником. Некоторые отметили, что она, по их мнению, хорошая бабушка.

Лариса Гузеева впервые показала снимок с внучкой, фото: соцсети
Лариса Гузеева впервые показала снимок с внучкой, фото: соцсети

«Вы заслужили счастье в семье», «Слава Богу за все! Счастья вам и вашей семье!», «Мои самые искренние поздравления. Видно, какая вы мама. И будете самой потрясающей бабулей», «Столько радости на фотографии. Вот пусть только прибавляется в вашей семье», «Да будет больше рожденных детей в прекрасных семьях», «Поздравляю с рождением внученьки и новым статусом бабушки. Пусть растет здоровенькой и радует вас».

Напомним, о том, что у Ларисы Гузеевой родилась внучка, стало известно в начале ноября 2025 года. Однако точную дату рождения Евы звезда не сообщает. Она лишь отметила, что ее 25-летняя дочь Ольга Бухарова весной 2025-го вышла замуж.

Ольга родилась во втором браке звезды с ресторатором Игорем Бухаровым. У артистки также есть 33-летний сын Георгий от Кахи Толордавы.

Ранее Лариса Гузеева опровергла слухи о разводе с Игорем Бухаровым после 20 лет брака. 