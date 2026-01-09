Ричмонд
Названы исполнители главных ролей в игровой экранизации мультфильма «Рапунцель»

Завершился кастинг на роли Рапунцель и Флинна Райдера
Тигэн Крофт
Тигэн КрофтИсточник: Legion-Media.ru

Walt Disney Pictures, снимающий игровую экранизацию мультфильма «Рапунцель», определился с актерами, которые исполнят главные роли в проекте. Австралийская актриса Тигэн Крофт станет новой Рапунцель, а Майло Манхейм сыграет вора-разбойника Флинна Райдера.

Майло Манхейм
Майло МанхеймИсточник: Legion-Media.ru

Режиссером фильма станет Майкл Грэйси, известный по мюзиклу «Величайший шоумен». Будущая экранизация также будет содержать масштабные музыкальные номера.

Продюсером станет Кристин Берр, продюсировавшая ремейк «Чумовой пятницы» и «Круэллу». Сценарий фильма написала Дженнифер Кейтин Робинсон («Месть», «Тор: Любовь и гром»).

По данным инсайдеров, Disney Pictures делает большие ставки на «Рапунцель» с живыми актерами, рассчитывая на миллиардные сборы будущего хита.

Напомним, оригинальный мультфильм 2010 года собрал 591 млн долларов в мировом прокате и стал настоящим хитом, породив успешный сериал на канале Disney Channel.