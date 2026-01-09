Ричмонд
Мария Аронова снялась с 34-летним сыном у елки: «Благодарна жизни за моих детей»

Актриса также поздравила поклонников с Новым годом

Мария Аронова в личном блоге разместила совместное фото со своим 34-летним сыном Владиславом Гандрабурой. Актриса снялась вместе с наследником у елки.

Мария Аронова с сыном, фото: соцсети

Звезда франшизы «Лед» позировала в черном полупрозрачном платье с узорами, а ее сын — в темно-синем костюме и белой рубашке. Аронова призналась, что благодарна жизни за своих детей, а также поздравила поклонников с Новым годом.

«Я очень благодарна жизни за все, что у меня есть, — за моих детей, за близких друзей и за каждого, кто рядом со мной. Пусть за все это будет благодарность и свет в сердце. Желаю всем в новом году тепла, радости, спокойствия, и чтобы сбывалось то, о чем мечтается. Крепко обнимаю», — написала актриса.

Напомним, Мария Аронова дважды была замужем. Владислав родился в ее отношениях с первым мужем, актером Владиславом Гандрабурой. Молодой человек тоже стал актером.

После окончания Щукинского училища он начал служить в Театре имени Вахтангова, в котором работает и его мама. Владислав женат на художнице Екатерине, которая родила ему дочь Тоню.

Во втором браке с Евгением Фоминым у Ароновой родилась дочь Серафима. Мужчина работал начальником транспортного цеха в театре Вахтангова. Именно там супруги и познакомились. Долгое время они не решались официально оформить свои отношения. Однако в марте 2018 все же расписались.