Режиссер фильма-лидера «Чебурашка 2» назвал героя, достойного своей истории

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Кроме главного героя фильма-лидера российского кинопроката «Чебурашка 2» отдельную историю мог бы получить персонаж Сергея Гармаша — Гена, заявил в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Дьяченко.
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм «Чебурашка 2» вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый — собрала уже третий миллиард. Кроме того, более 6 миллионов зрителей уже посмотрели картину.
«У нас прекрасно получились герои в прошлом… Наверное, с ними можно было сделать какую-то отдельную историю, но это уже будет кино без Чебурашки, потому что в прошлом Чебурашки не было. Это была бы история про Гену и его характер», — отметил Дьяченко.
Режиссер подчеркнул, что молодые герои вышли интересными благодаря обаянию самих актеров: молодого Гену исполнил Артем Быстров, его жену Любу — Марина Коняшкина, а молодого Валеру сыграл Виктор Добронравов.
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы «Чебурашки 2» более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма «Буратино», заработавшего 1,4 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории «Чебурашки 2» («Буратино» привлек в кинотеатры 2,7 миллиона посетителей, а «Простоквашино» — 2,8 миллиона человек).
В семейном блокбастере «Чебурашка 2» к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть «Чебурашки» о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.